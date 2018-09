Pasaway na ahensya ng gobyerno lagot sa komite ni Suarez

Thumbs up kay Speaker Gloria Macapagal-Arroyo ang pagbuhay sa House Oversight Committee.

Ang naturang komite ay binuwag noong nakalipas na administrasyon.

Si House Minority Leader Danilo Suarez ang naatasang mamuno sa komite na ang tungkulin ay puntiryahin ang mga pasaway na tanggapan ng gob­yerno at busisiin ang bilyon-bilyong pondo na hinihirit pero hindi naman nagagastos.

“I’ll have to take the chairmanship of the oversight, we will be busy,” sabi ni Suarez.

Binanggit ni Suarez na magsasagawa sila ng pagdinig at ipatatawag ang mga pinuno ng iba’t ibang government agency kahit na naka-recess ang Kongreso.

Kaugnay nito nagbanggit naman ng halimbawa si Senior Deputy Minority Lea­der at Buhay Rep. Lito Atienza.

“Kailangang-kailangan iyun (oversight committee) sapagkat nakita ninyo ang DOT (Department of Tou­rism) may P30 billion na natapos ang taon na hindi nagamit, kung kumuha ka na lamang ng maglilinis ng pampang or beaches, magagastos na iyun at nakapagbigay ka pa ng trabaho,” pahayag ni Atienza.

Pakay din ng komite ni Suarez na iimplementa ang Lateral Attrition law.

Target naman nito na habulin at kastiguhin ang mga taga-Bureau of Internal Revenue (BIR) at Bureau of Customs (BOC) na hindi makakaabot sa quota ng koleksyon.