Pasasalamat sa Ika-500 Taon ng Kristiyanismo sa Pilipinas!

Pinangunahan ni Pope Francis ang Misa ng Pasasalamat sa paggunita ng Ika-500 Taon ng Kristiyanismo sa Pilipinas noong nakaraang Linggo sa St. Peter’s Basilca, Vatican City. Iprinusisyon sa altar ang imahen ng Sto. Nino sa ginanap na pagdiriwang at ginamit ang wikang Filipino sa Ilang parte ng pagdiriwang na dinaluhan ng ilang migranteng Pinoy ng Roma.

Sa Santa Misa, pinasalamatan ng Papa ang mga Pilipino sa pagsasabuhay at pananatili sa pananampalataya maging sa harap ng pagsubok katulad ng kasalukuyan. Ani Francis, ”Five hundred years have passed since the Christian message first arrived in the Philippines. You received the joy of the Gospel, the Good News that God so loved us that he give his Son for us.”

Pinuri ni Francis ang galak na patuloy na ipinamamalas ng mga Pinoy sanhi ng malalim na tiwala sa awa ng Diyos: “We see it in your eyes, on your faces, on your songs, and on your prayers. This is an illness that goes from one generation to the other, but is a good ‘illness’ that you need to pass on. I want to thank you for the joy you bring to the world world!” aniya.

Matapos ang Santa Misa, pinasalamatan ni Cardinal Luis Tagle si Pope Francis sa pagdiriwang ng espesyal na Misa para sa Sambayanang Pilipino sa okasyon ng makasaysayang hubileo: “Holy Father, we want to express our gratitude to you for leading us in thanksgiving for the arrival of the Christian faith in the Philippines 500 years ago,” pauna niya.

Hirit ni Tagle kay Lolo Kiko, “We bring you the filial love of Filipinos in the 7,641 islands of our country. The coming of the Christian faith to our land is God’s gift. That the Christian faith was received by majority of our people and given by them a Filipino character is God’s gift.” Bilang ikatlo sa mundo na may pinakamaraming Katoliko, nagpasalamat ang Cardinal sa patuloy na kalinga ng Papa.

Kapansin-pansin ang pahayag ni Tagle ukol sa nag-uumapaw na pasasalamat ng mga Katolikong Pinoy. Dahil sa dakilang pag-ibig ng Diyos saad niya, naging matatag ang pananalig ng mga Pilipino hanggang ngayon at nadaragdagan ang kanilang tapang sa harap ng anumang pagsubok lalo na ngayong panahon ng pandemya dahil sa estimulo na dulot ng presensiya ng kanilang “Lolo Kiko.”

Anunsiyo ng Catholic Bishops’ Conference of the Philippines (CBCP) ang Ika-5 Sentenaryo ng Kristianismo sa Pilipinas ay opisyal na ilulunsad sa bansa sa Abril 4, 2021, PIsta ng Muling Pagkabuhay. Kaugnay nito nagbigay si Pope Francis ng ‘Plenary Indulgence’ sa mga itinalagang Jubilee Churches sa bansa na magbubukas ng kani-kanilang ‘Holy Doors.’

Pangunahing layon ng pagdiriwang, ani CBCP President Archbishop Romulo Valles, DD. ang pagrepaso, pagpupunyagi sa handog na tinanggap at patuloy na pakikilahok ng bawa’t isa sa misyong pagpapapalaganap at pagpapanatili ng pananampalataya.

Maligayang Pagbati sa lahat ng mga Kristiyanong Pilipino!