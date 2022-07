Pasasalamat at hakbang pa-Abante

Gaya lamang ng nangyayari sa mga pelikula, ang totoong yugto ng buhay ay dapat na umusad pasulong lalo na kapag ramdam mong hitik na sa detalye ang situwasyong kinaroroonan mo sa kasalukuyan.

Balik na po ako sa pagsusulat at sa mga susunod na araw ay pag-broadcast via online radio ng pahayagang ito dahil natapos na po ang medyo mahaba ring yugto ng aking paninilbihan sa gobyerno kasama ang aking kaibigan, idolo at boss sa Senado si Senador Ping Lacson.

Salamat nga muna pala kina Usec Rey Marfil at boss Gil Cabacungan sa pagbibigay sa akin ng pagkakataon na maging bahagi ng kanilang serbisyo-publiko sa pamamagitan ng pagbibigay ng tama at makakabuluhang impormasyon sa pamamagitan ng online at print media.

Ang mga impormasyon na yan ay mababasa po ninyo sa politics.com.ph, bilyonaryo.com.ph, abogado.com.ph, abante.com.ph, abante-tonite.com, newsko.com.ph, fastbreak.com.ph at sa mga print editions ng Abante, Abante-Tonite at Newsko.

Noong nakaraang Biyernes ay nagkapaalaman na po kaming mga magkakasama sa tanggapan ni Senator Ping, ipinatawag niya kami at kinausap ng masinsinan sabay ng pagsisilbi sa amin ng espesyal na pananghalian.

Pinagsamang saya at lungkot ang naramdaman ng halos lahat ng naroon, saya dahil matapos ang mahabang yugto ng nakaraang kampanya ay kumpleto pa rin kaming nagkasama-sama at siyempre lungkot dahil sa ayaw namin at sa gusto ay magkakahiwa-hiwalay na kami matapos ang mahigit anim na taong pagsasama bilang isang grupo.

Masakit man po pero kailangan talaga nating tanggapin ang katotohanan na ang mga bagay-bagay at mga pangyayari ay patuloy sa pag-usad at kailangan natin itong tugunan sa pamamagitan ng araw-araw nating pakikibaka.

So eto na nga, umeksit na po ang aking kaibigan na si Carlito Evangelista na matagal ding nag-antabay para sa akin sa pitak na ito, salamat ng marami bro!

Sa pag-usad po ng mga araw ay marami po akong ibabahaging impormasyon sa inyo, mga impormasyon na kahit paano ay makakatulong at maging gabay ninyo para sa pagharap sa iba’t ibang situwasyon.

Hindi rin po ang mawawala ang samu’t saring basic tips sa pagmamaneho, trapiko at iba’t-ibang bagay-bagay sa lansangan na isa rin po sa mga pangunahing paksa ni G. Evangelista.

Kaya abangers lang mga bro at siguradong magiging hitik sa laman ang ating pitak dahil napakarami kong baon na mga kuwentong magiging interesado kayong malaman.

In the meantime, parada na muna ako dito habang kinokondisyon at inihahanda ang aking sarili sa pagbabalik sa trabahong talos halos 15 taon ko ring hindi nagawa.

Abangan din po ang aking pagbabalik-himpapawid.

Muli salamat po Senator Ping sa pagkakataon na inyong ipinagkaloob sa akin, napakarami ko pong natutunan sa inyo na ngayon ay nagagamit ko bilang epektibong gabay para sa pagharap sa araw-araw na hamon sa buhay.

Maraming salamat din sa aming napakabait, down-to-earth at maunawain na Chief of Staff na si Ronald Jay Lacson, kina Atty Cezar Salazar, Louie Martinez, Marlon Mercado, Denesee Cruz, kay Kathy, kina Claud at Jen, mga idol ko na sina Brylle at boss Doming, boss Karen, ma’am Inna at sa lahat ng iba pang mga nakasama ko sa opisina.

Of course hindi ko rin po puwedeng kalimutan ang mga tropang Greenhills na sina H Delacruz, Gel Manalo, Cris Odronia, Ruffie Cruz, boss Yoyah at Jade Miguel na mga nakasama ko sa buong yugto sa panahon ng nakalipas na halalan.

Iiwanan ko po sa inyong lahat ang mensaheng “inom tayo soon!”