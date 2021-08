Pasaklolo sa PNP! Pacquiao pananagutin mga troll sa P3.5B Sarangani sports complex

Pinaiimbestigahan ni Senador Manny Pacquiao sa Philippine National Police (PNP) ang mga ‘social media troll’ na nasa likod na diumano’y “fake news” tungkol sa P3.5 bilyong Sarangani sports complex.

Sabi ni Pacquiao na nagsasanay sa US para sa nalalapit niyang laban kay Errol Spence Jr., determinado siyang panugutin ang social media trolls dahil sa pagpapakalat ng kasinungalingan laban sa kanya.

“Many of these socmed trolls are making a lot of mo­ney at the expense of honest and hard-working citizens. I’ll make it my mission to stop them at all costs,” ani Pacquiao sa isang statement.

Sa pamamagitan ng kanyang legal team mula sa Cuison, Daguinod, Mendoza-Martelino Law offices, hiniling ng senador sa PNP Anti-Cyber Crime Group na kilalanin ang may-ari at administrator ng 27 social media platform na nagpapakalat ng fake news na nag-uugnay sa kanya sa korapsyon.

Ang aksiyon ni Pacquiao ay nag-ugat sa social media post ng spiritual adviser ni Pangulong Rodrigo Duterte na si Pastor Quiboloy ng SMNI na nagsabing ang senador ay nasa likod ng hindi pa natatapos ng Sarangani Sports Complex.

Sinabi pa ni Quiboloy sa nasabing post na nagkakahalaga ang proyekto ng P3.5 bilyon. Agad na ipinakalat ang naturang post ng mga social medial troll kabilang ang Duterte diehard loyalist na si Bryan Cristobal, na mas kilala sa pangang Banat By, sa 27 internet site, ayon sa kampo ni Pacquiao. (Dindo Matining)