Pasahero ng MRT nasa peligro kay Tugade

Inilagay ni Department of Transportation (DOTr) Secretary Arthur Tugade sa panganib ang buhay ng mga pasahero ng Metro Rail Transit (MRT) Line 3 dahil hindi nito sinuspende ang maintenance provider ng nasabing mass transit system.

Pahayag ito ni Puwersa ng Bayaning Atleta (PBA) Party-list Rep. Jericho Nograles na iginiit na dapat ay nag-isyu ng suspension order ang DOTr habang nakabinbin ang notice of termination ng kontrata sa Busan Universal Rail Inc. (BURI).

Inihayag ni Nograles na ang pag-iisyu ng notice of termination nang walang suspension order sa operasyon ng BURI ay nagbibigay pa rin ng access sa maintenance provider sa mga pasilidad at kagamitan ng MRT-3 kaya naman nakalantad ang buong sistema ng train line system sa posibleng pananabotahe.

Dahil sa diskarte umano ni Tugade ay direkta nitong inilalagay sa alanganin ang buhay ng riding public.

“Nag-issue ang DOTr ng notice to terminate sa BURI pero bakit hindi nila ito sinuspend. Kahit nga sa eskwelahan bago mo i-kick-out ang isang estudyante kailangan mo munang i-suspend.

Kahit sa trabaho bago mo patalsikin ang isang empleyado eh kailangan mo muna itong i-suspend habang gumugulong ang proseso ng termination.

Secretary Tugade should have ordered the suspension of BURI pending the full termination of its contract which understandably has to go through proper legal procedures,” pahayag ni Nograles.

Binanggit nito na ang natagpuang baby diaper sa kable ng kuryente ng MRT-3 ay maaaring isang kaso ng pananabotahe.

“The ones responsible were apparently aware that this particular portion of the rail line had no CCTV camera.

The culprits would have to exert extraordinary efforts to even place the object on the power line,” ayon kay Nograles.