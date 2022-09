Pasabog ng Villar TV: Toni, Karla, Mariel tatapatan sina Regine, Melai, Jolina

Lalong umugong ang bulung-bulungan na magsasama sa isang morning talk show sina Toni Gonzaga, Karla Estrada, Mariel Rodriguez Padilla!

Eh kasi nga, nagsama-sama ang tatlo sa isang bonggang chikahan/dinner, kaya feeling ng mga netizen, pinag-uusapan na nilang tatlo ang plano nila sa morning show na gagawin nila.

Ang feeling ng mga faney, ang morning show nilang tatlo ang itatapat nila sa ‘Magandang Buhay’ na iniwan ni Karla. Sina Regine Velasquez, Melai Cantiveros, Jolina Magdangal ang mga host ng Kapamilya morning show na `yon.

Well, amoy na amoy ng mga netizen na ang morning talk show na ang pinagpaplanuhan nila. At siyempre, sa AMBS, o sa TV station ni Mr. Manny Villar mapapanood ang morning show na `yon.

“Thaaaaaank you soo much for a wonderful evening @celestinegonzaga and @karlaestrada1121,” simpleng caption ni Mariel sa mga photo nila nina Karla, Toni.

At heto nga ang agad-agad na reaksiyon ng mga faney:

jennyvi4347, “Feeling ko sila maging host sa new Show ng new channel 2!”

myownmyfashion, “Si Ms. Karla na ang circle of friend nyo ngayon.”

06janmike.uk, “AMBS morning talk show.”

jaymyan01, “Interesado ako kung anong chismisan habang nakaen.”

_lumelania, “@jaymyan01 Hindi sila ganyan… Feeling ko business pinag- uusapan ng mga yan.”

Well, alam naman ng lahat na si Toni ang magiging isa sa mga poste ng AMBS, di ba? Kaya malamang na siya na rin ang gumagawa ng paraan para makapanghikayat ng mga kasamahan na magtrabaho sa AMBS.

Pero siyempre, nandiyan din si Willie Revillame na punong abala rin sa paghahanap ng mga artistang magkakaroon ng show sa AMBS!

Bongga, di ba?

Sabi nga ni Boy Abunda, the more the merrier nga raw! Mas maganda kung maraming ‘player’ ang darating sa industriya! (Dondon Sermino)