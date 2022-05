Pasabog ng ex-senador: Marcos Jr tambay, palaging `high’

Pasabog ang panayam ni dating senador Dominique `Nikki’ Coseteng sa telebisyon kaugnay sa nalalapit na halalan dahil sa kanyang mga isiniwalat laban kay presidential candidate Ferdinand Marcos Jr.

Diniin ni Coseteng nitong Huwebes si Marcos na kailangan man ay hindi aniya nagtrabaho at walang ginawa kundi pumunta sa disco at palaging `high’ sa droga.

Ibinahagi ni Coseteng ang mga naturang impormasyon hinggil kay Marcos Jr. sa panayam sa kanya ng ABS-CBN News Channel anchor Karmina Constantino nitong Huwebes.

Sabi ni Coseteng, kilala niya ang anak ng dating pangulong Ferdinand Marcos at isiniwalat ang mga nalalaman niya tungkol kay Marcos Jr. at sa mga taong sumusuporta aniya sa pagtakbo nito ngayong eleksiyon.

“He never worked. All they did was go to the disco. And they’re always high on drugs. I know them. They are the very same people who are supporting him today,” ani Coseteng.

Inamin naman ni Coseteng na hindi niya kinokondena ang mga gawaing ito ni Marcos dahil may sariling buhay ang mga ito at mayroong kakayahan kahit hindi magtrabaho.

Subalit binigyang-diin ng dating senador na hindi niya susuportahan ang kandidatura ng isang katulad ni Marcos Jr.

Wala pang pahayag ang kampo ni Marcos hinggil sa mga sinabi ni Coseteng.

Samantala, nag-trending naman sa Twitter nitong Biyernes ng umaga ang “NATALO SI MARCOS” kaugnay sa kanyang bagong campaign advertisement kung saan sinabi niyang huwag na ulit hayaan na manakawan siya ng boto.

Umalma ang mga netizen sa sinabi ni Marcos at binigyang-diin na hindi ito dinaya bagkus ay talagang natalo.

Matatandaang tumakbo si Marcos noong 2016 vice presidential election ngunit natalo. Naghain pa ito ng electoral protest subalit natalo rin sa hatol ng Supreme Court. (Ansherina May Jazul)