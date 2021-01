Pasabog DTI sa 2021: Dagdag buwis sa mga kotse

Pagbungad ng taong 2021, malaking pasabog ang pinakawalan ni DTI Sec Ramon Lopez na umalog sa buong auto industry ng bansa.

Eto ang DTI DAO 20-11 na nagpapataw ng “safeguard duty” (buwis) sa mga imported na sasakyan sa halagang P70,000 sa bawat kotse at P110,000 sa bawat light commervial vehicle (LCV).

Ang galaw ni Sec Lopez ay tugon sa reklamo ng Philippine Metalworkers Alliance na nawawalan ng trabaho ang kanilang miyembro dahil sa pagbaha ng mga imported na sasakyan. Ayon sa reklamo, higit 70% ng mga kotse at higit 90% ng mga LCV na nabenta sa Pilipinas noong 2018 ay puro imported.

“Safeguards are imposed to protect local manufacturers and producers and to prevent other companies from leaving the country. If we recall, the discontinuation of the production of Isuzu D-Max in July 2019 and the assembly plant closure of Honda Motors Philippines in the first quarter of 2020 affected local jobs and the Philippine economy,” paliwanag ni Sec Lopez.

Pansamantalang ipapatupad eto sa loob ng 200 araw habang hinihintay ang pormal na desisyon ng Tariff Commission.

Bilang paglilinaw, hindi kasama sa utos ang mga van na kasya ang 10 o higit pang pasahero, ambulansiya, electric vehicles, at special purpose vehicles. Hindi rin saklaw ang mga luxury cars at luxury LCV na binibili ng mga ma-pera. Tatamaan ang mga galing sa Japan, Thailand, USA, UK, Germany, France, Spain, at iba pa na wala sa listahan ng DTI.

Todo suporta ang Philippine Parts Maker Association (PPMA) sa ginawa ni Sec. Lopez. Sila ang gumagawa ng mga local parts na ginagamit ng mga factory ng sasakyan, at makikinabang kung sakaling lumaki ang bilang na mga sasakyang gawa sa Pilipinas. Ayon sa grupo, marami na silang miyembro na tumigil ng operation dahil sa pagkawala ng local manufacturing. Noong 2019, hanggang 12% lamang ng mga bagong sasakyan ay gawa sa Pilipinas.

Naniniwala naman ang Chamber of Automobile Manufacturers of the Philippines, Inc. (CAMPI) na malaking dagok sa industriya ang ginawa ni Sec. Lopez. Kasama sa CAMPI ang Toyota, Mitsubishi, Nissan, Honda, Isuzu, pero ilan na lang sa kanila ang may local production. Lalo lamang babagsak ang benta dahil sa dagdag na buwis na magiging dahilan ng pagbabawas ng empleyo at pagkawala ng kita ng gobyerno mula sa buwis.

Mas lalong mahihirapan ang industriya na muling bumangon mula sa epekto ng pandemic, ayon naman sa Association of Vehicle Importers and Distributors (AVID). Bagsak ng 40% bentahan ng sasakyan noong 2020; lalong walang bibili dahil sa dagdag na buwis. Sa halip na suporta, parusa ang ibinigay sa auto industry.

Kinikilala natin na trabaho ng DTI na pangalagaan ang local na industriya at mga mamamayan na umaasa rito. Pero ang pagdagsa ng mga imported ay bunga ng pagpasok sa kaliwa’t-kanan na “free trade” agreements sa mga bansa, kasama ang mga kakumpetensiya ng Pilipinas na Thailand at Indonesia. Dahil sa free trade, mas praktikal ang umangkat ng mga sasakyan, kaysa pumasok sa local production. Bukod sa costs, masalimuot ang mga problema sa local production tulad ng kuryente, taxes, permits, infrastructure, at red tape.