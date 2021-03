Pasabog ang alindog, ganda: Juliana Gomez napagkamalang si Meghan Markle

Perfect! Yan ang deskripsiyon ng mga beauty queen, kasama na si Maxine Medina (Miss Universe Philippines 2016) sa anak nina Mayor Richard Gomez at Cong. Lucy Torres Gomez, na si Juliana Gomez.

Ang bongga, pasabog, nagliliyab ang bagong photo ni Juliana sa Instagram, na naka-2 piece bikini, nakadapa sa buhangin, nagbabasa.

Lalong nagpakinang ng ganda, kaseksihan ni Juliana ay ang kanyang balat, kutis, na kumikintab sa ilalim ng araw, ha!

Sabi nga, hindi na talaga ‘baby’ si Juliana. Well, nasubaybayan nga kasi ng mga fan ang buhay ni Juliana, na una nilang nasilip noong baby pa ito, kaya marami ang hindi maka-move on, na dalaga na ang anak ni Goma, at super seksi, at ganda talaga.

“Jul what happened to my baby?” tanong na reaksiyon ni Julia Barretto kay Juliana.

“I am still a baby!” sagot ni Juliana.

“Oh wow! So gorgeous!” reaksiyon naman ni Marjorie Barretto.

“I love you Tita Marj!” sabi naman ni Juliana.

Well, ang dami-raming seksing artista nga ang pumuri kay Juliana. At tama nga ang unang tingin ko, dahil sa simula, napagkamalan ko rin siyang si Meghan Markle.

“You look like Meghan Markle in this picture… Beautiful!” sabi ng isang fan.

“I would say Meghan Markle looks like @gomezjuliana in this picture,” hirit naman ng isa pang fan.

Juliana Gomez (@gomezjuliana) • Instagram photos and videos

966.4k Followers, 95 Following, 644 Posts – See Instagram photos and videos from Juliana Gomez (@gomezjuliana)

Sunud-sunod na nga ang mga komento sa IG niya na napagkamalan siyang si Meghan Markle, misis ni Prince Harry.

Well, kayo na ang humusga, at pramis, `yun din ang makikita niyo! (Dondon Sermino)