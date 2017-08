Parusa sa NoKor, pag-usapan muna

Naniniwala si Chinese Wang Yu na karapat-dapat lamang ang bagong parusa ng UN ­Security Council sanctions sa North Korea dahil sa ­hindi mapigilang pagpapakawala nito ng ­missile at ­nuclear test pero mas naniniwala siya na kinakaila­ngang resolbahin ang isyu sa pamamagitan ng pag-uusap.

Sinabi ni Wang na mas mabuting daanin sa diplomatiko at mapayapang paraan ang lahat para maiwasan ang tensiyon.

“After the implementation of the resolutions, the Korean peninsula issue enters into a critical juncture,” ayon kay Wang.

“We call on all sides to take a responsible ­attitude when making judgments and taking ­actions. Especially we need to avoid further escalation of the situation.

“We cannot do one and neglect the other. ­Sanctions are needed but sanctions are not the final goal,” dagdag pa ni Wang.

Nabatid na ang United Nations Security ­Council ay nagkaisang patawan ng sanctions ang NK kung saan tatanggalan ng $3bilyon kada taon kita sa ­exports ang Pyongyang.