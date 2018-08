Party girl Rose Bernardino palaban

Walong naggagandahan at nagseseksihang kan­didata ang magpapasiklaban buwan-­buwan simula ngayong Agosto para sa titulong ‘Abante Babe, Ganda Mo, Teh!’

Una na nga riyan si Rose Bernardino, 26, na morena at flawless. Katakam-takam ang kanyang katawan na may sukat na 34-26-35. Siya ay taga-BGC, at graduate ng BS Hotel and Restaurant Management sa Misamis University.

Nanalo na siya noon bilang Miss Tourism at Hoteliers of Tomorrow.

Mahilig daw siyang mag-party, mag-travel, at kumain. Ang table tennis naman ang paborito niyang sports.

Pero, ano nga ba ang meron siya na wala ang ibang kandidata sa Abante Babe, Ganda Mo, Teh?

“Dimple sa butt at shoulder,” natatawang say niya.

Pero, ang boobs daw niya ang seksing bahagi ng kanyang katawan.

Anyway, narito ang mechanics sa pagboto sa inyong paboritong kandidata:

Gupitin lang ang article na ito (Rose Bernardino Abante Babe #1, 70 % ang katumbas) at lakipan ng logo ng Abante na may petsa, lagyan ng pangalan ng nagpadala, address at telepono.

Ipadala ito sa Abante office sa 3rd floor Karrivin Plaza Building, 2316 Chino Roces Avenue Extension, Makati City. Puwede ring sumadya sa opisina at ihulog sa drop box.

May sorpresang premyong nakalaan sa mabubunot na Abante reader buwan-buwan at may tsansang makapanood sa grand coronation. Mahigpit na ipinagbabawal na lumahok ang mga empleyado at kamag-anak ng PRAGE Management Services hanggang sa second degre­e of consanguinity.

Puwede ring mag-like online sa kanyang photo para sa karagdagang puntos (30%). Bisitahin ang Abante Facebook Page, AbanteTNT sa Instagram.

Para masilip ang ibang seksing larawan ni Rose, pumunta sa website na www.abante.com.ph.

Creative Director: Roldan Castro­, Pro­ject Director: Meg Pe­rez, Photographer: Ben Nollora, Fashion Stylist: Lulu Pineda, Swimwear: Julius Pegarro. Make Up: Cut Encarnacion Group Of Salon, Creative Team: Pariji Penaflor, Edwin Cuasay, Ariel Carlo Reyes, Lj Gellido.

Sa mga gustong sumali para sa buwan ng September, ipadala ang inyong close-up at whole body picture, biodata sa roldancastro2015@gmail.com, 18 to 28 years old, 5’3” pataas.