Partner yoga pantanggal inip sa ECQ

Ang iba sa atin ay lucky to have our lifetime partners, kapamilya o kaibigan na kasama ngayong panahon ng enhanced community quarantine (ECQ).

Kaya naman sure ako na sa haba ng panahong magkakasama sa bahay ay may mga moments na nagkakairingan na at nababadtrip na sa isa’t isa. Posible din namang gusto nyo ng kakaibang ganap.

Katulad ng yoga pero iba sa usual yoga o exercise routine. Alam naman na natin na yoga is a great form of exercise na may maraming health benefit. Karamihan ng yoga practitioners take it as a form of individualistic practice. There is more to yoga than meets the “third” eye ika nga nila.

Mayroon din tayong partner yoga. Ito ay shared experience na nakatuon sa mag-partner at hindi lamang sa nakasanayang sarili lamang. Pwede ito sa beginner, intermediate at advanced din. Ang main goal nito ay para makipag-connect sa iyong partner at wala nang iba pa.

Swak ang mga posisyon na pang-aliw para maka-ugnayan ang iyong napiling kapareha.

Sa pamamagitan ng partner yoga poses ay nakaka-access kayo bilang magkapareha ng whole new realm of benefits at gayundin sa inyong relasyon.

Sa partner yoga ay nahihimok kayong na mag pay close attention to your partner’s body as well as your own. Pag-usapan ang inyong secret codes tulad ng squeezing or tapping, once for “I want and can do more” at double tap/squeeze para sabihing “tama na, hanggang diyan nalang ako”. Pwede rin naman din itong gaiwn verbally.

Tandaan na SAFETY FIRST ang importante. If you feel any sharp-shooting pain, dizziness, modify o itigil ang pag- pose. Panatilihin ang pagkilos ng may awareness at respect sa level of strength and flexibility ng iyong partner.

Subukan i-synchronize ang breathing, mas maraming eye contact at ngiti mas Ok.

Sa partner yoga, you get to know your bodies habang inaalam ang iyong kapareha.

Ang suporta ng isa’t isa ay mahalaga para maging matibay. Matututo din tayong mag-communicate upang magsilbing gabay sa mga pagkilos o galaw.

And like anything else, yoga can be even more fun when shared with someone. We build trust and support with these balance poses. We get stronger and more flexible with that extra help and a deeper connection with your partner. At higit sa lahat, we have tons of fun.

Kung ikaw ay bago palang sa yoga practice, ok lang ito. You can start with simple poses muna then slowly build up. As you find your groove, you can keep your practice extra challenging by extending the duration of your holds and your sessions. At kapag ready na, marami pang more challenging partner poses ang pwedeng subukan.

