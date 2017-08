Partner mo? May iba na ‘yan!

Ano’ng assurance mo na faithful ang partner mo sa iyo? Ang hirap malaman ‘di ba?

Paano mo malalaman na may “something” or “someone” na sa relasyon n’yo? Ano’ng senyales na may kinalolokohan ang partner mo na iba?

Kung kinukutuban makinig kang mabuti sa kutob na iyan. Baka naman hindi lang basta tamang-duda iyan? Baka may laman ang kutob mo.

Ito ang ilan sa mga red flag na dapat maging aware ka:

addict sa phone. Hindi mo mawari kung bakit mas marami ang oras na inilalaan niya sa phone at tipong ayaw niya itong ipakita sa iyo o kailangan pa niyang lumayo para masolo niya ang kanyang phone.

late nang umuwi. Kung dati rati on time siyang dumating sa bahay ninyo o sa inyong usapan parang nag-iiba na ngayon at kung mahuli naman hindi ito tulad ng dati.

iba na ang hygiene. Nabago ang hygiene niya, kung dati hindi siya gaanong maselan sa katawan ngayon kung todo ayos linis siya – panay ang ligo o shower. Nagpapabango, nagpapaguwapo o nagpapaganda, iba na ang makeup ni girlfriend o misis. O nag-aahit na ng bigote o balbas si boyfriend o mister. Pa-impress ba siya sa iyo o sa iba?

panay ang labas. Anong ganap at napapadalas ang labas ng partner mo? Marami bang events o celebration sa labas na parang malayo naman sa nakaugalian niya? At uma-out of town pa!

may distance sa inyo. Umiiwas ba siyang kasama ka, katabi o mahawakan man lang? Iba rin kung madalang ka na niyang kausapin o malamya na siya sa iyo kahit sa pagsagot sa text messages online.

humihingi ng privacy. Dati namang kumportable siya sa iyo bakit parang ngayon gusto na niya nang privacy?





selfish lang. Sabi nga infidelity is a selfish act on its own. Bakit parang mas inuuna pa niya ang sarili niya kaysa sa iyo o sa pamilya n’yo?

arguments. At parang kahit sa maliit na bagay nauuwi ang inyong usapan na dati hindi naman? Parang iritable siya sa nangyayari o anumang bagay na tungkol sa inyo.

Kung healthy ang pagsasama ninyo hindi ka dapat kinukutuban o hindi dapat magkaroon ng basehan ang nararamdaman mo.

Kung tatlo o higit pa sa mga senyales na iyan ang nararamdaman mo mas mabuting upuan ninyo ito ng iyong partner – mag-usap kayo nang maayos. At kung may-iba na siya talaga ito ba ang relationship na gusto mo? Mas dapat kayong mag-usap.