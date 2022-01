Partido Reporma tandem lodi ni Magalong! Baguio balwarte ng Lacson-Sotto

Nanindigan si Baguio City Mayor Benjamin Magalong na ang tambalan ni Partido Reporma Chairman at standard-bearer Panfilo ‘Ping’ Lacson at Senate President Vicente ‘Tito’ Sotto III ang kanyang ineendorsong kandidato bilang presidente at bise presidente dahil sa paniniwala niyang taglay ng dalawa ang mga katangian na aayos sa buhay ng mga Pilipino.

Ang pahayag ay kasunod ng mga lumalabas na espekulasyon na ibang kandidato ang kanyang ieendorso sa 2022 election.

“Alam mo ang ine-endorse ko si Senator Ping at si Senator Sotto, Senate President Sotto. Dahil nagtrabaho ako sa kanila kaya nga malakas ang advocacy ko sa good governance, zero corruption talaga ‘yong advocacy ko rito sa Baguio dahil nga under ako ni Senator Lacson. Kaya talagang kailangan e panindigan ko ‘yong natutunan ko sa kanya,” sabi ni Magalong sa panayam ng DZRH, noong Oktubre.

Una rito, sa hiwalay na panayam sa radyo ay ipinaliwanag ni Magalong kung bakit niya hinahangaan ang mga kalidad na taglay ni Lacson bilang isang lider, na nakaimpluwensiya sa estilo niya ng pamumuno bilang alkalde sa Baguio City.

“Meron isang particular na individual na talagang napakalakas ng kanyang impluwensiya bakit ako ganito ngayon—why I am a strong advocate of transparency, accountability. Bakit ako talagang strong advocate of governance at transformation—it’s Senator Lacson.

Aniya, ngayong humaharap ang bansa sa matinding krisis sa kalusugan dahil sa pandemya, ekonomiya, utang ng bansa, at katiwalian, ang hinahanap ng mga Pilipino ay isang taong may aksiyon sa kanyang mga sinasabi, tunay na marangal, hindi corrupt sa kapangyarihan at nakaangkla ang paniniwala sa mga turo ng Diyos—mga katangiang taglay ni Lacson.

“Kaya nga that distinguishes a genuine leader, someone who practices humility but at the same time nakikita mo ‘yung kanyang determination. Nakikita mo rin ‘yong kanyang leadership style. Nakikita mo rin how decisive he is,” dagdag ng alkalde.

Kay Lacson din umano niya nakuha ang estilo ng pamumuno na higit pa sa politika. Aniya, sa karanasan niya kay Lacson, nakita niya kung paano ito naging mabuting ehemplo bilang isang tunay na lider.

Si Magalong ay muling tumatakbo bilang alkalde sa ilalim ng Nationalist People’s Coalition (NPC), kung saan si Sotto ang kasalukuyang party chairman.

Kapwa nagmula sa Philippine Military Academy at Philippine National Police sina Lacson at Magalong.