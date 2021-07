Partido ni Miriam team Inday Sara

Susuportahan ng People’s Reform Party (PRP) ang partido na itinayo ng pumanaw na si Sen. Miriam Defensor-Santiago si Davao City Mayor Sara Duterte kapag tumakbo ito sa pagka-pangulo sa 2022 elections.

“We in the party believe that Mayor Sara Duterte can continue the advocacies and principles of former Senator Miriam Defensor-Santiago,” sabi ni Narciso Santiago Jr., pangulo ng PRP, sa isang pahayag.

Umaasa si Santiago at iba pang opisyal ng PRP na diringgin ni Duterte ang panawagan na siya ay tumakbo sa pinakamataas na posisyon sa gobyerno.

Noong Disyembre 3, 2018, pumasok sa isang alyansa ang PRP at regional party na Hugpong ng Pagbabago (HNP) na pinamumunuan ni Duterte para sa 2019 elections. (Billy Begas)