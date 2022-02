Partehan sa ABS-CBN may basbas ni Medialdea, DOJ

Ipinaubaya na ng Malacañang sa National Telecommunications Commission (NTC) ang pagsagot sa kuwestiyon ng ABS-CBN kung bakit sa tatlong kompanyang may mga lugi ibinigay ang kanilang frequencies.

Sinabi ni acting Presidential Spokesman Karlo Nograles na tanging ang NTC lamang ang makasasagot sa pagkuwestiyon ng ABS-CBN dahil mayroong sariling mga panuntunan at proseso ang ahensiya.

Wala aniya sa kamay ng Palasyo ang kasagutan kung bakit ibinigay sa mga kompanya nina dating Senador Manny Villar, Pastor Apollo Quiboloy at Edgard Cabangon Chua ang tatlong frequencies na dating nasa ABS-CBN.

“That’s NTC decision. It’s up to the NTC to answer those questions. They have their own rules and procedures and I am not privy to the details doon sa loob ng NTC,” ani Nograles.

Sinabi ng kalihim na humingi ang NTC ng opinyon sa Department of Justice (DOJ) at maging sa Office of the Executive Secretary (OES) ni Salvador Medialdea bago nagdesisyon na ibigay sa ibang mga kompanya ang tatlong frequencies, kaya malinaw na sariling aksiyon ito ng NTC.

Katunayan aniya ay hindi pinangalanan kung sino-sino ang mga kompanya na kukuha ng frequencies at sinagot lamang ang paghingi ng opinyon ng komisyon.

“When NTC sought opinion from DOJ and sought opinion from The OES, there was no mentioned of any personalities or names, there were just simply questions of law without naming any names,” dagdag ni Nograles. (Aileen Taliping)