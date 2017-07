Parojinog’s kasama sa ‘Duterte list’ — Palace spox

Ipinagtanggol ng isang opisyal ng Malacañang ang operasyon ng Philippine National Police (PNP) na nagresulta sa pagkamatay ni Ozamis City Mayor Reynaldo Parojinog, asawa nito at sampu pang katao sa San Roque Lawis, Ozamis City nitong Linggo ng madaling araw.

Sa naturang operasyon, naaresto din ang anak ng alkalde na si Vice Mayor Nova Princess Parojinog-Echavez.

Ayon kay Presidential Spokesperson Ernesto Abella, ang operasyon ng PNP-CIDG ay bahagi ng pina-igting na kampanya ng gobyerno laban sa iligal na droga.

Dagdag pa ni Abella, ang mga Parojinog ay kabilang sa listahan ng mga personalidad na ibinunyag ni Pangulong Rodrigo Duterte na sangkot sa illegal drug trade.

“The Administration vowed to intensify the drug campaign.The Philippine National Police (PNP) conducted a raid in the Parojinog residence this morning which led to the arrest of Ozamiz Vice Mayor Nova Princess Parojinog-Echavez and scores of others.The Parojinogs, if you would recall, are included in PRRD’s list of personalities involved in the illegal drug trade,”ayon sa maikling statement ni Abella.

Ipinaubaya naman ng Palace official sa pulisya ang paglalabas ng update at progress report sa nasabing operasyon upang maliwanagan ang publiko.

Bukod sa mag-asawang Parojinog, napatay din sa operasyon ang board member na si Octavio Parojinog.

Ang anak ng namayapang alkalde ay sinasabing nagkaroon ng relasyon sa high profile inmate ng New Bilibid Prison na si Herbert Colangco.