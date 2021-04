Parlade umamin: Mga community pantry organizer tinitiktikan

Inamin ni government anti-insurgency task force spokesperson Lt. Gen. Antonio Parlade Jr. na nagsasagawa sila ng background check sa mga organizer ng community pantries.

Katuwiran ni Parlade, ginagamit kasi ito ng mga makakaliwang grupo o ginagaya ang mga ito para maitulak ang kanilang propaganda.

“We’re just checking itong background ng mga ‘to. Yes, tsini-check ‘yan,” sinabi ni Parlade, tagapagsalita ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict (NTF-ELCAC).

Samantala, itinanggi ni Philippine National Police (PNP) chief Police General Debold Sinas, na nagsasagawa sila ng police profiling sa organizers ng community pantries, na nagsulputan kasunod na pahirap na dulot ng pandemya na COVID-19.

“There is no order from the National Headquarters to conduct any form of profiling of organizers of community pantries. It is beyond the interest of the PNP to delve into purely voluntary personal activities of private citizens,” ani Sinas.

Nitong Lunes ay sinabi ni Anna Patricia Non, organizer ng Maginhawa community pantry na ititigil muna nila ito dahil sa pangamba ng seguridad ng mga volunteer nila.

“Hindi magandang balita. Bukas po pause po muna ang #MaginhawaCommunityPantry para sa safety po namin ng mga volunteer. Malungkot po dahil hindi muna maipapamahagi ang goods na inihanda namin buong maghapon dahil po sa #RedTagging na nagaganap,” ani Non sa kanyang post. (Kiko Cueto/Edwin Balasa/Mia Billones)