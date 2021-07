Parlade dapat managot – Gabriela

Hindi sapat ang pagbibitiw ni Gen. Antonio Parlade bilang tagapagsalita ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict (NTF-ELCAC) sa halip dapat itong managot sa mga krimeng ginawa sa taumbayan.

Ito ang iginiit ni Gabriela Women’s Party Rep. Arlene Brosas matapos ang pagbibitiw na Parlade.

“Resignation is definitely not enough. Simula’t sapol, illegal at unconstitutional ang pagtatalaga sa kanya. General Parlade’s political and military career is marred with corruption and human rights violations. He should be held accountable for his crimes against the Fi­lipino people,” giit ni Brosas.

Bukod dito, hindi rin umano maaring iabsuwelto ang NTF-ELCAC dahil sa lantarang paglabag nito sa karapatang pantao.

“Sa matagal na panahon, ginamit nila ang pondo ng bayan para tugisin ang ordinaryong mamamayan at maghasik ng lagim sa mga komunidad,” ayon kay Brosas. (Eralyn Prado)