Parlade, Badoy binusalan ni Esperon

Pinatawan ni National Security Adviser Hermogenes Esperon Jr. ng gag order ang dalawang ta­gapagsalita ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict (NTF-ELCAC) matapos magsalita ang mga ito laban sa mga nagsusulputang community pantry sa bansa.

Punto ni Esperon, ang opisyal na posisyon ng NTF-ELCAC ay suportahan at hikayatin pa ang bayanihan o ang mga community pantry.

Magugunitang iniugnay nina NTF-ELCAC spokesperson Lt. Gen. Antonio Parlade at Presidential Communications Undersecretary Lorraine Badoy ang mga community pantry sa Pilipinas sa kilusang komunista.

“I have earlier asked the two spokespersons to desist from issuing further statements on the community pantries,” saad ni Esperon, sa ulat ng One News.

“The official stand of the NTF-ELCAC is to support and encourage bayanihan/community pantries,” aniya pa.

Samantala, sa isang panayam kahapon sa DZBB ay nagpasalamat si Senador Sherwin Gatcha­lian sa naging aksiyon ni Esperon.

“Maganda ito dahil nagkakaroon ng hidwaan, nagkakaron tayo ng pagkakahiwalay-hiwalay dahil sa kanyang mga statement. Statements ni General Parlade,” giit ni Gatchalian.

Pero binigyang-diin ng senador na sa kabila ng gag order ay itutuloy pa rin ang pagbusisi sa NTF-ELCAC budget.

“Ipagpatuloy ko pa rin po ang aming mungkahi na i-defund ang ahensiyang ito. Ang dahilan ko naman, ang aking first na dahilan dahil nawalan na tayo ng tiwala sa namumuno ng ahensiya lalo na kay Gen. Parlade. Hindi maliit na pondo ang ibi­nigay natin. Hindi milyon kundi bilyon at inaasahan natin na ang mga namumuno diyan katulad ni Gen. Parlade ay gagatusin nang maayos at hindi gagamitin sa pangha-harass,” tugon pa ng senador. (Riley Cea/Dindo Matining)