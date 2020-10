Parks, Pogoy lumebel kina Paras, Magsanoc

SA unang laro ng TNT sa Philippine Cup restart sa Clark bubble, pumutok si RR Pogoy ng career-high 45 points para angklahan ang 100-95 panalo kontra Alaska.

Pagbalik ng AUF powered by Smart 5G gym ng Martes, si Ray-Ray Parks naman ang nagpasabog ng 40 points nang idiskaril ng Tropang Giga ang Terrafirma 112-101.

Ayon kay chief statistician Fidel Mangonon III, sina Pogoy at Parks ang unang local tandem sa nakalipas na 30 taon ng PBA na umiskor ng 40 o higit pa sa magkasunod na laro.

Huling nakagawa nito sina Ronnie Magsanoc at Benjie Paras ng Shell. Naglista si Magsanoc ng career-high 40 sa 138-134 loss sa Presto noong July 1, 1990, makalipas ang apat na araw nagliyab naman si Paras ng 45 sa 155-108 massacre sa Pepsi.

“That’s a testament of my hardwork, and the support of my teammates,” ani Parks, lumapad ang katawan at lumaki ang braso sa pitong buwang nakansela ang PBA. “It’s just great being able to perform. Benjie, and Ronnie … those are two great players.”

Tipid pang isang pukol lang si Parks sa first quarter, mula roon ay 12 of 17 na sa field, 7 for 10 sa 3-point range. Habang binubulabog si CJ Perez sa depensa, kumalawit pa si Parks ng 11 rebounds at may 5 assists kontra 3 turnovers.

Si Pogoy naman ay 10 for 17 sa 3s at 17 of 29 overall noong Linggo.

Pinaghahandaan ng 2-0 TNT ang showdown kontra five-time defending champion San Miguel Beer bukas. (VE)