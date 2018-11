Parks nilayasan ang ABL, lumukso sa PBA Draft

TULUYAN nang iniwanan ni Bobby Ray Parks ang ASEAN Basketball League (ABL) para lumahok sa gagana­ping 2019 PBA Rookie Draft sa pagsusumite ng kanyang aplikasyon sa opisina ng Philippine Basketball Association (PBA) Huwebes nang umaga.

Ang 6-foot-4 na si Parks, two-time UAAP at ABL MVP, ay sinamahan ng representante bilang unang hakbang sa pagnanais nitong makalaro sa pinakaunang pro league sa Asia.

Ang aplikasyon ng 25-anyos na dating National University Bulldogs ay nag-angat sa kabuuang 34 kabuuang bilang ng mga kalahok na nagpalista sa draft list habang hinihintay ang huling araw ng pagpapatala sa Disyembre 3.

Una nang sumali sa draft sina Robert Bolick ng San Beda, Gilas reserve Abu Tratter, ang madalas magtala ng triple-double na si Bong Quinto at ang kakampi nito sa Letran na si JP Calvo.

Nasa listahan din ang pambato ng San Sebastian na si Bong Calisaan, MJ Ayaay ng Lyceum, da­ting UAAP Rookie of the Year Kyles Lao ng UP, Jose Rizal College bet Teytey Teodoro at CEU aspirant Joseph Manlangit.

Una nang nagsumite ng aplikasyon ang pitong Fil-foreign players sa pangunguna ni dating NCAA MVP CJ Perez atbp.