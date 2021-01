Parks nganga sa PBA Awards

WALANG kinain si Bobby Ray Parks sa virtual Special Awards Night ng PBA Season 45 noong Linggo.

Nominado si Parks sa Best Player of the Conference award pero pumang-apat lang sa botohan.

Hindi rin siya nakasabit sa Elite Five, ang pansamantalang ipinalit sa Mythical First Team.

BPC ang higest individual award, walang MVP dahil Philippine Cup sa Pampanga bubble lang ang natapos sa season na pinaigsi ng coronavirus pandemic.

Si Stanley Pringle ng Ginebra ang nanalo sa close fight para sa BPC. Nakalikom ang Fil-Am guard ng 1,640 votes (641 sa stats, 632 sa media, 67 sa players, 300 sa Commissioner’s Office).

Naungusan ni Pringle si Matthew Wright ng Phoenix na close second sa 1,578 total votes (657 stats, 868 media, 53 players).

Magkabuntot sa pangatlo at pang-apat sina TNT teammates RR Pogoy at Parks. Nakakuha si Pogoy ng 958 total (657 stats, 141 media, 10 players, 150 PBA), may 876 si Parks.

Kinumpleto nina Calvin Abueva ng Fuel Masters at CJ Perez ng Terrafirma ang nominees. Nakatipon si Abueva ng 779 total (684 stats, 59 media, 36 players) at may 668 si Perez (658 stats, 10 players).

Breakdown ng boto ni Parks: 704 stats, 118 media, 4 players, 50 mula sa Commissioner’s Office. Kitang hindi pumalo ang boto niya mula sa kapwa-players.

Sa Elite 5, hindi nasama ang pangalan ni Parks sa pagpipilian.

Pasok sa guards sina Pringle at Wright, sa center/forwards sina Abueva, Japeth Aguilar ng Ginebra at Poy Erram ng Tropang Giga.

Pangatlo sa botohan sa guards si Pogoy, pang-apat sa bigs si Jason Perkins ng Phoenix. (VE)