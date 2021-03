Parks garahe isang season

HINDI maglalaro si Ray-Ray Parks sa papasok na 46th season ng PBA, ayon sa social media post ng guard/forward ng TNT.

“It is with a heavy heart that I will have to excuse myself and not partake in this year’s PBA season due to personal reasons which in particular, my family,” lahad ng 27-year-old sa Instagram.

Maliban sa “personal” ay wala nang binanggit ang anak ni dating seven-time Best Import Bobby Parks.

Impresibo ang mga numero ni Parks sa Clark bubble.

Nag-average siya ng team-best 20.1 points, 8.2 rebounds 2.6 assists at 1.2 steals nang tulungan ang Tropang Giga na sumampa sa No. 3 spot pagkatapos ng eliminations ng Philippine Cup.

Pero binagabag ng calf issues si Parks, napigil sa Finals at yumuko ang TNT sa Ginebra sa limang laro.

Bago na ang coach ng flagship team ng MVP group, binalik si Chot Reyes kapalit ni Bong Ravena. Wala na rin si dating active consultant Mark Dickel.

“It was not an easy decision to make, especially since I’ve been in constant talks with TNT management, but right now, this is what’s best for me and my family,” dagdag ni Parks.

Kapag naayos na raw ang lahat ay umaasa siyang makakabalik para tulungan ang TNT sa kampeonato. (VE)