Parking scam sa Ombudsman kakalkalin ni Martires

IIMBESTIGAHAN ni Ombudsman Samuel Martires ang pagkakasangkot diumano ng ilang empleyado ng nasabing tanggapan sa parking fee scam at iba pang iligal na aktibidad na nagaganap dito.

Sa kanyang pagdalo sa huli niyang flag-rai­sing sa Supreme Court kahapon, sinabi ni Martires na aatasan niya si Atty. Edna Batacan na kilalanin ang mga empleyado na nasa likod ng parking fee scam at iba pang iligal na gawain sa Ombudsman.

Ang sinasabing par­king fee ay ibinibigay umano sa mga imbestigador ng Ombudsman para maantala ang pag-ikot ng kaso na nagiging dahilan para ibasura ng graft court dahil sa karapatan ng mga akusado sa speedy resolution.

Inihayag ni Batacan, dating abogado ni Pangulong Rodrigo Duterte, sa Judicial and Bar Council noong public interview at screening ng mga kandidatong papalit sa nagretirong si Ombudsman Conchita Carpio-Morales na maging siya ay nabiktima ng korapsiyon sa nasabing tanggapan.

Nagbigay umano si Batacan ng parking fee sa imbestigador para ma-hold ang kaso.

“I will be deman­ding from Attorney Batacan for her to identify the officer or employee to whom she gave her money, to what she called as parking fee,” ayon kay Martires.