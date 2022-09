Parking attendant bumulagta sa boga

Patay ang isang parking attendant ng Manila Traffic and Parking Bureau (MTPB) nang dalawang beses itong barilin ng hindi pa nakikila­lang suspek sa Ermita, Maynila noong Sabado.

Kinilala ang biktima sa alyas na ‘Arman’ at walang tiyak na tirahan sa lungsod.

Samantala, inaalam na ng mga imbestigador ng Manila Police District-homicide kung away sa parking o may kinalaman sa ilegal na droga ang pagpatay sa biktima sa kanto ng Orosa St. at United Nation (UN) bandang alas-2:15 ng madaling araw.

Ayon sa kasamahan ng biktima na si Francis Abela, 42, nakaupo siya sa tabi ng Gracias Foods from Heaven Restaurant, sa nasabing lugar nang makarinig siya ng dalawang putok ng baril.

Nakita na lang umano niya ang suspek na naglakad patungo sa nakaparadang pulang Toyota Vios pero walang plaka at saka umalis papunta sa direksyon ng Roxas Boulevard. (Juliet de Loza-Cudia)