Park sa Alberta tatayuan ng monumento ni Rizal

Bilang pagpupugay sa masisipag na mga Pilipino sa Alberta, Canada, magtatayo sa lugar ng rebulto ng pambansang bayaning si Jose Rizal.

Ayon sa Department of Foreign Affairs, ilalagay sa Nose Creek Regional Park sa Airdrie ang may tatlong talampakan na rebulto ni Rizal.

Gawa raw ang rebulto ng Pinoy sculptor na si Toym Imao.

Ang Nose Creek Regional Park ay kabilang sa paboritong pasyalan ng mga Pinoy at pinagdadausan ng mga Filipino community event.

“The Rizal Monument will be a tribute to all the hardworking Filipinos in Alberta, which hosts the second largest Filipino population in Canada, and will be a source of pride for the whole Filipino community,” sabi ni Philippine Consul General Zaldy Patron sa isang statement.

Inaasahang makukumpleto ang Rizal Monument sa Airdrie sa Oktubre 2021. (IS)