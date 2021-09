Paris bus bumibiyahe sa tubig

Fully-booked para sa tour sa paligid ng Paris, France ang kauna-unahan nitong ‘amphibious bus’ na 7 taong ginawa at sentro ngayon ng tourist attraction.

Ang hybrid amphibious bus na ‘Marcel le Canard’ (Si Marcel na Pato) ay ginawa ng Les Canards de Paris.

Marami ang nais na makasakay sa kakaibang bus dahil malilibot nito ang buong Paris. Ang amphibious bus tour ay nagsisimula sa Eiffel Tower at tutungo sa ma­jor landmarks sa Paris – mula Les Invalides hang­gang Champs-Elysées – at pagkaraan nito ay sa katubigan naman ng île de Monsieur sa Hauts-de-Seine.

Ang water trip sa Seine River ay tatagal ng 20 minuto kung saan madadaanan ang Parc de Saint-Cloud, Bois de Boulogne, at skyscrapers ng La Défense bago ito tuluyang bumiyahe pabalik sa lupa.

Kasabay ng pag-iikot sa historical places ay ang paglalahad naman ng kasaysayan ng Paris sa mga turista sa pama­magitan ng comic actors sa loob ng bus.

“This bus is a verita­ble moving stage, which offers a truly wacky and original visit to the capi­tal!” ayon sa Canards de Paris team.

Ang pinaka-highlight ng tour ay ang pagdaan ng amphibious bus sa isang tunnel na may flashing lights na sa­sabayan ng pagtugtog ng kanta ng Bee Gees na “How Deep is Your Love.”

“People come to expe­rience the splash, but the whole trip is really lively. Our guides make it fun for everyone” ayon pa sa mga organizer.

Nagsisimula sa €15 (P890) ang ticket para sa nasabing bus tour. Ayon sa mga organizer, ngayon pa lang ay napupuno na ang kanilang tour schedule para sa Setyembre at Oktubre.

Ang Marcel le Ca­nard ay umaandar sa 33kw electric engine, at ang gulong nito ay may propeller at gawa sa lightweight at watertight aluminium casing kaya lumulutang ito sa tubig.

Dahil naging matagumpay ang pag­gawa ng nasabing bus ay naghahanda nang i-de­velop ang mas malaking amphibious bus na nasa 66kw electric engine. (Tina Mendoza)