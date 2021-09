Paring Pinoy tinalaga sa Vatican Academy

Itinalaga ni Pope Francis ang Filipino priest na si Albino Barrera bilang bagong miyembro ng Pontifical Academy of Social Science­s sa Vatican, batay sa Vatican’s Holy See bulletin.

Itinatag ni Pope John Paul II ang Pontifical Academy of Social Science­s noong 1994 para maitaguyod ang pag-aaral at pag-unlad ng social sciences, pangunahin na ang economics, sociology, law at political science.

Si Barrera, na ipinanganak sa Maynila, ay na­ging professor ng economics and moral theology sa Pro­vidence College sa Providence, Rhode Island, America.

Sumama siya sa Dominican order at kinalaunan ay naitalagang pari noong 1993.

Nag-aral si Barrera sa De La Salle University at nagtapos ng doctorate sa economics mula sa Yale University sa New Haven at licentiate sa theology mula sa Pontifical Faculty of the Immaculate Conception sa Washington DC.

Taong 2015, ginawaran si Barrera ng titulong Master in Sacred Theology ng Minister General of his Order.

Samantala, una na ring itinalaga ang Pinoy Cardinal na si Luis Antonio Tagle sa ilang posisyon sa Vatican na kinabibilangan ng Congregation for the Eastern Churches at Administration of the Patrimony of the Apostolic See. (Dolly Cabreza)