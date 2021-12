Paring Pinoy pinarangalan sa The Netherlands

Ginawaran ng Human Rights Tulip Award ng pamahalaan ng The Netherlands ang isang paring Pilipino dahil umano sa kanyang pagtatanggol sa mga karapatang pantao sa pamamagitan ng pagtulong sa mga pamilyang naulila ng mga napatay sa giyera kontra ilegal na droga.

Si Fr. Flaviano ‘Flavie’ Villanueva ng Society of the Divine Word (SVD) ang tumanggap ng naturang parangal. Siya ang unang Pinoy na ginawaran nito.

“The Human Rights Tulip is intended to support human rights defenders and provide them with a platform and visibility, and is awarded annually on December 10, Human Rights Day, at the Hague,” pahayag ng Dutch embassy sa Maynila.

Si Villanueva ang nasa likod ng progra­mang ‘Paghilom’, na nag­lalayong suportahan ang mga naulilang pamilya ng mga hinihinalang biktima ng extrajudicial killing. (Mark Joven Delantar)