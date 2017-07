Paring bihag bomb-maker ng Maute

By Betchai Julian

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Ginagawang tagagawa at tagabitbit ng bomba ang paring Katoliko na bihag ng Maute Group, ayon sa paglalahad ng isa sa mga nakatakas na bihag nang humarap sa mga sundalo.

Ayon sa nakatakas na bihag na kinilala lang sa alyas “Tata”, mula sa Iligan City, umaabot pa sa 28 sibilyan ang bihag ng mga terorista na kasa-kasama ng mga ito sa palipat-lipat na taguan.

Isinalaysay ni Tata na ginagamit na mga utusan gaya ng tagaluto at tagabitbit ng mga gamit ng mga Maute ang mga bihag at maging si Fr. Chito Suganob ay pinagdadala at tinuruan pang gumawa ng bomba.

Sinabi pa ni Tata, palipat-lipat umano ang kanyang mga kaanak at kasamang mga bihag sa dalawang tunnel sa ilalim ng mosque sa sentrong bahagi ng Marawi City.

“Kasama `yung pari. Buhay `yung pari, pinagagawa nga ng bomba, sa dalawang tunnel lang palipat-lipat lang sila doon,” kuwento pa ni Tata.

Samantala, inihayag naman ng mga kaanak ni Fr. Suganob na inaasahan na ng pamilya nito anuman ang dinaranas sa kamay ng Maute Group kasama ang iba pang bihag sa Marawi City.

“Wala namang pagpipilian ang aking kapatid o ang iba pang bihag dahil sa banta ng mga rebelde na pupugutan sila ng ulo kapag hindi sumunod sa pinapagawa,” wika ni Boyet Suganob, kapatid ng pari.