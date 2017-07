PARI TIMBOG SA SEXCAPADE

Inaresto ng mga awtoridad ang isang pari makaraang ibugaw sa kanya ang isang 13-anyos na dalagita na tangka sana nitong dalhin sa motel kamakalawa ng gabi sa Marikina City.

Kinilala ni Eastern Police District (EPD) Director, Chief Supt. Romulo Sapitula ang nadakip na pari na si Monsig­nor Arnel Lagarejos, 55, nakatira sa Antipolo City habang dinakip din ang 16-taong gulang na binatilyo na itinago sa pangalang ‘Richard’ na nagsilbing bugaw.

Sa ulat ng pulisya, nadakip ang dalawa ng mga tauhan ng Marikina police dakong alas-6:30 ng gabi sa Blue Wave Marquinto Mall sa kahabaan ng Sumulong Highway sakop ng Brgy. Sto Niño, Marikina City.

Base sa report, ibinugaw ng binatilyo sa pari ang isang 13-taong gulang na out-of-school youth na dalagita na hindi na tinukoy ang pangalan na residente ng Caimito St., Concepcion Uno ng nabatid na lungsod.

Sinasabing nagsumbong sa Children’s and Women’s Protection Desk ng Marikina police ang ina ng dalagita dahil ibinugaw ng binatilyo sa pari ang kanyang anak kaya nagsagawa kaagad ng rescue operation sa loob ng mall.

Nakasakay na umano sa isang berdeng Ford Explorer na may plakang TGO-350 ang pari at ang dalagita na papasok na umano sa isang motel nang ito ay arestuhin ng mga awtoridad at dalhin sa himpilan ng pulisya.

Nabawi sa pari isang Iphone 5s na naglalaman ng palitan ng mensahe at transaksyon sa pagitan ng pari, binatilyo at ng dalagitang biktima.

Ayon sa pulisya, grupo sana ng bugaw ang kanilang nais na arestuhin ngunit nabigla na lamang sila nang malaman na sangkot dito ang pari.

Si Lagarejos ay nakadestino sa Marikina City at lalawigan ng Rizal at naging dating pangulo ng isang Katolikong paaralan.

Nahaharap ngayon sa kasong paglabag sa RA 9208 (Anti-Trafficking In Person Act) ang pari habang ito ay nakakulong sa Marikina City police jail habang ang binatilyo ay nai-turn-over na sa Department of Social Welfare and Development (DSWD).





Bitayin ‘yan!

Sukdulan ang naging galit ni dating Lingayen-Dagupan Archbishop Emeritus Oscar Cruz laban kay Fr. Lagarejo, na inaresto kamakalawa ng gabi dahil sa pag-‘order’ ng menor-de-edad sa Marikina City.

“Kahit pari iyan dapat i-death penalty ‘yan naku… Kung talagang nagkasala ikulong parusahan ‘yan napakalaking kasalanan ng kanyang ginawa.. pagka ganyan, i-death penalty ‘yang mga paring ganyan salbahe ‘yan”, ayon kay Cruz.

Ito umano ay sa kabila na tutol siya na maibalik ang ‘death penalty’ sa mga sibilyan, pero kapag ganitong klaseng pari ay gusto niyang magkaroon ng death penalty ‘exclusive for priest’.

Sinabi pa ni Cruz na kahit hindi pa niya namo-molestiya (dalagita), pero ‘umorder’ na siya ng isang menor-de-edad pa, siya ay may ginawa nang paglabag sa batas kaya dapat siyang ikulong at parusahan.

Sinabi pa ni Cruz na malaking kasiraan sa Simbahan lalo na sa mga pari, ang ginawa ni Lagarejos.

Base sa Linkedin account, ang suspek ay residente ng Antipolo at presi­dente ng Cainta Catholic College at parish priest ng Our Lady of Abandoned Parish mula noong Pebrero 2000 hanggang 2006.

Siya din umano ay may Doctorate degree in Moral Theology mula sa Pontifical Gregorian University sa Roma.