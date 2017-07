Pari sinibak sa sexcapade

Pansamantalang tinanggal muna sa kanyang tungkulin ang 55-anyos na paring Katoliko na inakusahang sangkot sa human trafficking ng isang 13-anyos na dalagita, habang isinasailalim sa imbestigasyon ng pulisya.

Sinabi ni Antipolo Bishop Francis de Leon na inalis muna sa Taytay parish si Monsignor Arnel Lagarejos matapos na mahuli ito sa police entrapment operation habang kasama ang 13-anyos na dalagita at isang bugaw na nakilala nito sa social media.

Idinagdag pa ni De Leon na inalis din si Lagarejos sa lahat ng hinahawakan nitong posisyon sa diocese kabilang ang pagiging pangulo ng Cainta Catholic College.

Base sa ulat ng pulisya, isinagawa ang entrapment operation para sagipin ang mga menor-de-edad na kababaihan na nasasadlak sa prostitusyon.

Nabatid na sa naturang operasyon ay nakitang dumating ang pari sa Blue Wave Mall sa Marikina City at nakipagkita sa 16-anyos na bugaw kasama ang dalagita.

Nasa kustodiya na ng Department of Social Welfare and Development (DSWD) ang dalagita habang isinasailalim na sa inquest proceedings at nahaharap sa kasong paglabag sa Anti-Trafficking in Persons Act.

Sa inilabas namang kalatas ng diocese, tiniyak nito na kanilang igagalang ang proseso na isinasaad ng batas at makikipagtulungan sa imbestigasyon.

Umapela rin ito sa publiko na iwasan na magbigay ng komento sa insidente upang hindi na lumala pa ang sitwasyon at sa halip ay nananawagan na magdasal para sa katotohanan.