PARI SA SEX SCANDAL PINAGPIYANSA, NO BAIL SA BUGAW

Dismayado ang pamunuang lungsod ng Marikina City matapos na payagan ng korte na makapagpiyansa si Msgr. Arnel Lagarejos, ang pa­ring nahuli na nagpapasok ng menor de edad sa isang motel noong Biyernes ng gabi habang no bail naman ang kanilang desisyon sa 16-anyos na bugaw.

Sa resolusyong ipinalabas nina prosecutors Nikolai Salinas, Ricardo Paet Jr. at Linda Adame-Conos ng Marikina City prosecutors office, pinagpipiyansa nila ng hala­gang P120,000 si Fr. Lagarejos sa kasong vio­lation of Anti-Human Trafficking Act.

Sa ngayon ay nanatili pa sa Marikina police detention cell ang pari habang inaayos pa ang mga dukumento at pag­lalagak nito ng bail.

Habang sa binatil­yong bugaw ay walang piyansa na inirekomend­a ang piskalya dahil sa ­paglabag sa Human Trafficking Act matapo­s nitong ikalakal ang 13-anyos na dalagita.

Nasa custody nga­yon ng Department of Social Welfare and Development (DSWD) ng lungsod ng Marikina ang 16-anyos na bugaw. Bunsod ng kinalabasan ng kaso ay dismayado si Marikina Mayor Marcy Teodoro at iba pang Local Government Unit (LGU) ng lungsod.

“No bail ang bugaw, nakakapikon…may nag-ayos na retired justice, pikon na pikon nga ako, inaasahan ko talaga ay no bail yung pari, pero ang bugaw ang no bail,” pahayag ni Mayor Teo­doro sa isang panayam.