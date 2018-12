Pari sa Davao namatay tungod sa AIDS-HIV – Duterte

Matud ni Presidente Rodrigo Duterte nga usa ka alagad sa simbahan ang giingong namatay tungod sa AIDS-HIV nga kasagarang makuha gikan sa pagpakighilawas.

“P***** i** ning mga pari. Naay pari diri namantay ha. In Davao City I’m calling the church to find out his identity. All you have to do is to connect with your — kinsay tigas diri?” matud sa speech ni Duterte sa atubangan sa mga mitambong sa Barangay Summit on Good Governance sa Davao City.

“May pari kayo na namatay very early, AIDS-HIV,” matud niya.

Nasayran nga miingon si Duterte kaniadto nga ang Simbahang Katolika giingong ang ‘most hypocritical institution’ ug kritikal usab sa mga pari tungod sa giingong pagmomolestiya sa uban sa mga kabataan.

Gibutyag usab ni Duterte nga namolestiya usab siya sa usa ka Amerikanong pari dihang bata pa ang Presidente.