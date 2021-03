Pari na nagngitngit sa binyag, viral

Humingi na tawad ang Diocese of Tagum sa Davao del Norte kasunod ng kumalat na video sa social media, kung saan makikita ang isang pari na galit na galit habang nagbibinyag ng sanggol.

Sinabi nina Bishop Medil Aseo at Chancellor Father Vicente Arado, Jr., na Marso 13 pa nangyari ang insidente sa Nuestra Señora de la Candelaria Parish sa Brgy. Kimamon sa bayan ng Sto. Tomas.

“We ask for everyone’s forgiveness for the pain and scandal this may have caused,” pahayag ng Diocese of Tagum.

Bagaman hindi na pinangalanan ang pari, sinabi nilang nagkausap na ang magkabilang panig at nagkasundo na sa insidente.

Binatikos nang husto ang pari dahil asal nito habang nagtuturo sa magulang sa pagpwesto ng sanggol sa pagbendisyon.

Nanawagan naman sa publiko ang Diocese of Tagum na huwag nang palakihin pa ang isyu.

“This Lenten Season gives us the opportunity to do some soul-searching as well as the resolve to make amend of our lives for the better. Learning from every lesson this incident has offered, may we as pilgrims to life eternal continually grow in holiness and perfection,” sinabi nito. (Kiko Cueto)