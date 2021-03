Sinailalim sa lockdown ang San Agustin Church sa Intramuros, Manila kasunod ng pagpanaw ni Fr. Arnold Sta. Maria Cañoza, 45-anyos, nitong Linggo ng umaga dahil sa COVID-19, ayon sa Catholic Bishops’ Conference of the Philippines (CBCP).

“Access to the church and convent will be restricted, and operations at the parish office will also be suspended until further notice,” ayon sa parish. Humiling din ito ng pag-unawa at panalangin sa mga deboto.