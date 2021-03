Parehas na curfew sa NCR ipatupad – DILG

INATASAN ng Department of the Interior and Local Government (DILG) ang lahat ng mayor sa Metro Manila na pagtibayin ang ‘uniform curfew hours’ sa kani-kanilang mga hurisdiksiyon.

Sa inilabas na pahayag, sinabi ni DILG spokesperson Undersecretary Jonathan Malaya na ang pagsasagawa ng pare-parehong ‘curfew hours’ ay magiging madali sa publiko ang pagsunod at maiiwasan pa ang pagkalat ng virus.

“Mahirap po sa ating mga kababayan kung paiba-iba ang curfew hours dahil malilito po sila sa pagsunod nito. It would also be easier for the National Capital Region Police Office to implement the curfew if the hours are uniform across Metro Manila,” ani Malaya.

Aniya, ipapaubaya na ng DILG sa mga alkalde kung anong oras nais nilang ipatupad ang curfew hours pero kaila­ngang ito ay magsisimula ng alas-10:00 ng gabi.

Kinumpirma naman ni Parañaque City Mayor Edwin Olivarez na pag-uusapan ng mga alkalde sa Metro Manila at Metropolitan Manila Deve­lopment Authority Chairman Benhur Abalos ang hakbang.

“It will either 10PM to 5AM or 10PM to 4AM,” ani Olivarez, na Metro Manila Council (MMC) chairman.

Nais aniya ng MMC na pag-isahin ang ipatutupad na curfew hours dahil magkakaugnay ang mga lungsod sa Metro Manila.

Maliban sa pagbabalik sa curfew hours, ibabalik din aniya ang mga checkpoint para matiyak na sumunod ang taumbayan sa curfew. (Dolly Cabreza/Issa Santiago)