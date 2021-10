Paras nabitin sa debut game

PASIKLAB man sa buwenamanong laro si Kobe Lorenzo Paras sa 6th B.League 2021-22 elims nitong Sabado, aminado ang Pinoy import na kulang pa ang kanyang pinamalas.

Kahit nagsalpak ng 25-big points kontra Kyoto Hannaryz, kinapos pa rin aniya siya ng kumpiyansa sa sarili sa pagyuko ng Niigata Albirex BB sa laban, 85-81.

“Personally, I don’t think I did well,” pahayag ng 24-anyos, 6-6 ang taas na Pinoy forward mula sa Quezon City Linggo.

Bumomba agad agad sa first half former UP Fighting Maroon at University Athletic Association of the Mythical Mythical 5 member ng 20 points, pero pagsapit ng third-fourth, kakarampot na limang puntos na lang lang ang naiambag sa hukbo niya.

“I couldn’t hit my shot in the second half,” aniya. “I need to improve on my passing, have better judgment, and be better on the defensive end.”

Tiniyak naman niyang babawi ito sa susunod na laro at gagawin niyang learning experience ang sinapit.

“It’s still the first game, so I want to learn a lot here.” (Aivan Denzel Episcope)