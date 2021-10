Paras ayaw magbuwakaw

MATAPOS magpasiklab sa unang dalawang laro kasama ang Niigata Albirex BB, hangad ni import Kobe Paras na maipakita pa ang kanyang bagsik at matulungan pa ang koponan sa kanilang mga susunod na laban sa B.League 2021-2022 season.

Sa debut ng 24-year-old cager nitong Sabado, nagtala si Paras ng 25 points, apat na assists at dalawang steals ngunit kinapos na magwagi kontra Kyoto Hannaryz, 81-85.

Kasunod na araw, lumagare ang former UP Fighting Maroon ng 10 points upang maisampa ang Albirex BB sa win-column, 76-75, laban sa Hannaryz.

“I want to play a little harder. It’s just my first two games and it would be better for me to learn the key points and our plays here,” litanya ni Paras.

Ayon pa sa 6-foot-6 hooper, “I want to be able to play as a part of the team and show that I can be a team player. I always want to do whatever I can for the team by playing hard.”

Sunod na makakalaban nina Paras at ng Albirex BB sa torneo ang kampo nina Thirdy Ravena at ng San-En Neophoenix sa darating na Oktubre 9 (Janiel Abby Toralba)