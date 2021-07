Dahil panahon ng pandemya kaya naman nalipat ang nakasanayan ng marami sa atin na pagpaparangal sa mga mag-aaral na nagtapos o umakyat ng panibagong baitang o iyong tinatawag na moving-up ceremony. Dati, Marso o Abril nagaganap ang mga okasyong ito. Pero dahil kailangang i-adjust ang pagbubukas ng klase noong nagdaang taon, kaya ngayong mga nagdadaang araw nagaganap ang mga gawaing ito.

Ito rin ang ikalawang taon na pawang online ang seremonya. Makikita na lamang sa screen ang mukha, pangalan, at gawad na nakamit ng mag-aaral kung mayroon. Wala na ang nakasanayang pag-akyat sa entablado. Kailangang sa ganitong paraan isagawa ang seremonya para na rin sa kaligtasan ng lahat. Ang totoo, sakali mang malagpasan natin ang krisis na ito, hindi ko alam kung babalik pa sa dati ang lahat. Iyong seremonyang nagkakatipon-tipon ang mag-aaral, guro, magulang.

Kunsabagay, bukod sa kaligtasan, malaking tipid online na seremonya ng pagtatapos o paglipat sa mas mataas na baitang ng mag-aaral. Matitipid ang pagbili ng magandang damit para sa magulang, matitipid ang pamasahe o pang-arkila ng sasakyan o panggasolina sa sasakyan. Matitipid ang pambayad dapat sa retratista. Pambili ng bulaklak. Matitipid din ang pagkain sa restawran pagkatapos ng parangal. Ngayon, nasa loob lang ng bahay ang pamilya. Hinihintay lumabas sa computer screen ang mukha ng anak.

Binago ng salot ang maraming paraan ng pakikipag-ugnayan natin. Maging itong parangal na hinihintay ng maraming mag-aaral at kanilang magulang. Kaya kung dati ang makikita ko sa aking socail media ay mga larawan na nagsasabit ng medalya o laso ang magulang sa anak, naglipana ngayon ang slides na may mukha at screen grabbed na larawan buhat sa mismong parangal na para na lamang slideshow presentation.

Dangal ang salitang-ugat ng ‘parangal’. Kasi naman, nakasanayan na na nagbibigay ng dangal o honor sa mga katangi-tanging mag-aaral na nakakuha ng matataas na marka. Oo nga’t may iba pang iginagawad, para sa magaling na atletang mag-aaral, o magaling na lider o natatanging boy scout o girl scout (maiba ako, meron pa kayang ganitong gawad ngayon samantalang wala na namang pagkakataon na mag-camping at magpakita ng galing ang mga batang scout?), pero ang karamihan sa binibigyan ng parangal ay iyong nakamit ang grade para masabing may karangalan o with honors sa Ingles.

Naisip ko lang, dahil nga dangal/karangalan ang salin ng salitang Ingles na honor, ibig sabihin, ang mga hindi nakamit ang mataas na grade ay nagtapos ba na walang dangal? Kasi wala silang honor? Pangit pakinggan, ano? Dahil mabababa ang marka, nagtapos ang anak ko nang walang dangal o karangalan.

Noon ko pa ito panawagan, huwag nang tawaging honor. Tawaging academic achievement. Tawaging high grade achiever, tawaging super mega grade academic pointer o kahit ano. Basta walang tungkol sa dangal. Dahil baka maitumbas nating tuluyan sa grade at metrics ang dangal. Dahil, sa totoo lang, hindi naman naa-achieve sa mataas na score ng exams ang pagiging marangal.

Pero siyempre ako lang ito. Nagtapos nang walang dangal sa maraming pagkakataon sa mababang paaralan ng buhay.