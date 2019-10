Parang walang sabunutang nangyari: Gretchen malulutong ang halakhak sa party

‘Parang walang nangyari!’ Ganiyan ang reaksiyon ng mga fan sa bagong Instagram story ni Gretchen Barretto.

Kasi nga, kalat na kalat sa social media ang kuwento tungkol sa ‘sabunutan’ nila ni Marjorie Barretto sa harap mismo ng Pangulong Digong Duterte sa burol mismo ng kanilang ama na si Miguel Barretto, pero sa IG stories ni La Greta, malutong na malutong ang mga halakhak nito.

Nasa isang wedding proposal nga si Greta kasama ang kanyang mga kaibigan. Base sa voice over ni La Greta, siya ang magni-ninang sa mga bagong ‘engaged’ na couple.

“My God! Guys I have news for you!” sabi ni Greta habang hawak ang kulay pink na lobo.

Kasama rin si Tony Boy Cojuangco sa event na `yon. At parang naglalaro nga si Gretchen na may ia-announce siya, with matching hawak nga na kulay pink na balloon.

“They are getting married! Hahahaha!” dugtong na chika pa ni Gretchen.

“Okey you have to make kuwento every detail. I need to know. Because I’m the ninang!” sabi pa ni Gretchen.

Sa isang photo sa IG story ni Gretchen, may caption ito na; DEFINITELY A HAPPY DAY!”

“@mirandahanna said yes to @matt_que. Swipe left,” ang caption pa ulit sa IG ni Gretchen.

Siyempre, limitado ang pagkukomento sa Instagram ni Gretchen. Mga papuri, o congratulations na mensahe lang ang mababasa mo. Kaya sa mga naghahangad na magtanong tungkol sa nangyari sa burol, wala silang maasahang sagot. (Dondon Sermino)