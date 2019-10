Parang kapatid ko na ‘yang si Atong – Claudine

Matapos magpa-interview ni Marjorie Barretto kay Karen Davila nu’ng Martes ng gabi, agad-agad ding nagpa-interview naman si Claudine Barretto sa DZMM program nina Joebert Sucaldito at Ambet Nabus via phonepatch.

At napag-usapan nga ang tungkol sa ‘pangungutang’ daw niya kay former Caloocan Mayor Recom Echieverri, na inilantad nga ni Marjorie.

“Ilang beses siyang pabalik-balik sa bahay ko. Ano ‘yun? Nangungutang ako sa kanya? Bakit hindi kay Marjorie? Eh, okey pa kami noon. Hindi ko alam kung bakit?” sagot ni Claudine tungkol sa isyu sa kanila ni Mr. Echieverri.

Naitanong din kay Claudine ang tungkol sa engkuwentro naman nila ni Marjorie sa pangalawang gabi ng burol, na nagresulta nga sa pagpapaospital niya.

“May press kasi na dumating, akala nila pinadala ko o pinadala ni Gretchen. Kaya sorry nang sorry sa akin ‘yung reporter. Kasi hindi nga sila pinadala.

“Tapos si JJ, ‘yung brother ko, pinagmumura niya (ni Marjorie).

“Sabi pa niya, I’m not the one who should see a psychiatrist. I’m not the one who’s crazy. Naggaganu’n siya. She’s taunting me. So ako tawa lang ako nang tawa.

“Ano ‘yon, tinu-taunt mo lahat ng mga tao na may mental illness? Dahil lang lumabas ako na meron akong anxiety disorder, tinu-taunt mo ako? Akala niya mapipikon niya ako.

“Tapos sabi niya sa akin, ‘You, ikaw, it’s your fault. You tell Gretchen…’ Ganyan-ganyan. Hindi ko na matandaan kung ano ang exact words niya. ‘Sabihin mo sa Ate mo…’

“Sabi ko, ‘You tell her yourself. So, napikon na siya. Pinagtatawanan na lang namin siya, si Mommy, ako. Tapos ayun na. Tapos sabi niya, ‘Ano, lalaban ka, lalaban ka?’ Sabi ko, ‘Oo lalaban ako.’

“Tapos dinuro niya ako sa ulo. Ayun na, sinampal ko siya. Nagsabunutan kami.

“Kasi, ‘di ba? ‘Wag mo akong gaganyan-ganyan. Instant reaction ko ‘yon, eh. Hindi sa gusto kong mambastos sa mas nakakatanda sa akin. Pero, ‘wag mo akong gaganyanin, lalo pa at nandu’n ang mga anak ko. Ayoko makita ng mga anak ko na okey lang mambastos kahit na, o bastusin ka at saktan ka ng ganyan. So ‘yun ang nangyari.

“Tapos ‘yun na si Julia.

“Alam mo ang masakit sa akin. Parang alam mo ‘yung pakiramdam na ang anak saktan ka. Pinalaki mo,” naiyak si Claudine sa puntong ito.

Minura ka ba ni Julia?

“Oo!” iyak nang iyak na sagot ni Claudine.

“At saka, nandu’n sila, may mga naka-witness. Actually may video, eh. So, paano pa ide-deny nila. ‘Yun ang sinasabi na ilalabas ni Gretchen.

“So, magsinungaling sila hanggang gusto nila.”

“Kasama ba si Julia sa mga nanakit sa iyo?” tanong kay Claudine.

“Kasama siya, eh. Oo, kasama siya.

“Kaya I don’t understand ‘yung sinasabi na it’s not my battle. It’s your battle. Kasama ka. You were the one who laid your hands on the person who you call mama.”

Nu’ng mga oras na ‘yon, ano nangyari kay Mommy Inday?

“She fainted. She fainted already. She’s screaming and screaming. Sabi niya, ‘tigilan niyo na ang anak ko, mag-isa lang siya sa buhay.’

“Alam mo ‘yon, kapatid ko ‘yon, eh.”

Nagpaospital din ba si Mommy Inday?

“Hindi. Si Mommy may ambulance lang na naka-standby. Ako lang ang dinala sa hospital. It’s painful…” sabi pa ulit ni Claudine.

Sinabi nga ni Joebert kay Claudine na dapat ang pamilya, lalo na at kung may burol, mas maging behave, mapagpasensiya.

“Automatic ‘yon. SOP na ‘yon, na hindi kailangan may pinag-aralan ka. Alam mo kung ano ang tama at mali. Mali ‘yon.

“Ayoko na sana ilabas ito. Especially kay Julia. Because…

“Kaya lang, nasaktan niya rin ako. Para akong nanay na nagtatampo, nagagalit. Hay naku…

“Ayoko na sana magsalita. Si Marjorie nagsalita. So…”

Tinanong na rin ni Joebert si Atong Ang. Ano nga ba si Atong Ang sa buhay nila?

“Si Atong parang si Edu (Manzano) ‘yan sa buhay namin. Nandiyan lang. Adopted son nina Daddy at Mom.

“He’s (Atong) been there for our family sa lahat, lahat-lahat na.

“And Nicole’s ex-boyfriend. Yes, ex-boyfriend.

“Kung natatandaan mo pa, ako ang natsitsismis. Dahil ako ang tagabantay sa kanila. Kasi bata pa siya noon.

“So, ‘yung pinagkakalat nila na si Atong at si Gretchen, wow, mahiya naman sila kay Dada (Tony Boy Cojuangco).

“That’s so funny. How can you be together, tapos nandiyan si Dada? Ano ba ‘yon?

“Sa sobrang close na silang dalawa, iisipin ko si Dada at si Atong ang may relasyon,” medyo napangiti na ulit si Claudine sa puntong ito.

May pag-asa pa ba na magkaayos sila?

“You know, in all fairness kay Gretchen, nagpakumbaba siya. Tama ‘yon, sabi ni Marjorie araw-araw nandu’n ako sa ICU. Ako ang nakabantay sa Daddy ko, hanggang sa huling hininga niya.

“Gretchen was thinking of going. Pero she didn’t have ano, the strength, the courage to face my Dad yet. And pinagsisihan niya ‘yon.

“Nakikita mo naman, nagpakumbaba, nagpunta siya kay Mommy.

“It’s so sad na kinailangan pang may mawala para lang makabalik.”

Kumusta si Mommy Inday ngayon? Kumusta ang mga kapatid niyang iba?

“I haven’t spoken to any of my siblings. On that side. Sa side ni Marjorie. It’s so sad na hati kami. It’s so sad na napahiya na naman kami, at sa harap ng Presidente. Second night ganu’n na naman.

“Wala na talagang pag-asa. Maganda na pagkatapos nito, tama na.”

Wala ka nang balak makipag-ayos kina Marjorie?

“Hindi, ayoko na!” sabi na lang ni Claudine. (Dondon Sermino)