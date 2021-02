Parañaque simulation ng COVID-19 vaccination nilatag sa Ayala Malls

Nagsimula na ang pamahalaang lokal ng Parañaque sa coronavirus disease 2019 (COVID-19) vaccination simulation plan sa Ayala Malls, Manila Bay bilang paghahanda sa pagdating ng mga bakuna kontra sa nasabing virus.

Pinangunahan ni Mayor Edwin Olivarez at may bahay nitong si Janet ang ‘mock vaccination’ habang naghihintay sa pagdating ng Covid vaccine sa second quarter ng taon.

“The simulation shows the readiness of the city from the facilities to be used to the skills of the officers, doctors and nurses who will assist each resident who will be given a vaccine for COVID,” paliwanag ni Olivarez .

Target ng lungsod na unahin sa mass vaccination ang 200 katao na karamihan ay mga city health worker partikular ang mga nasa barangay.

Bukod sa malalaking malls, maglulunsad din ng COVID vaccination sa mga komunidad at upang maiwasan ang anumang aberya, maglalagay ng mga satellite clinic sa iba”t ibang lugar.

Inanunsyo ni Olivarez na nagsimula na ang pre-registration at screening sa pamamagitan nang pag-scan sa QR code sa kanyang Facebook account o sa one parañaque.net.

Naglaan ang pamahalaang lokal ng P250 milyon para sa COVID-19 vaccination program kungsaan libre ang bakuna para sa lahat ng residente ng Paranaque.

Bukod dito, may dagdag na P1 bilyong alokasyon para sa standy fund na plano nilang hiramin sa Landbank of the Philippines, ayon pa kay city treasurer Dr. Anthony Pulmano.

“To protect our residents from the deadly disease, we will prioritize our frontliners, senior citizens and other vulnerable,” ayon kay Olivarez na chairman of the Metro Manila Council.

Tiniyak nito na mababakunahan ng libre ang 500,000 lehitimong residente ng lungsod.