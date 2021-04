Parañaque namahagi ng P1K – P4K ayuda

Tuluyan nang naipamahagi sa may 1,800 residente ng Barangay Vitales sa Parañaque ang tig-P1, 000 ayuda mula sa lokal na pamahalaan na bahagi ng unang cash payout bunsod ng COVID-19 pandemic.

Ayon kay Parañaque City Mayor Edwin Olivarez, ang mga kwalipikadong benepisyaryo ay yaong nasa low-income na pamilya na nakalista sa database ng munisipyo.

Ang nasabing database ang ginamit na basehan mula sa Social Amelioration Program (SAP) 1 at 2 noong nakaraang taon at sa mga waitlisted sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps) gayundin sa TODA/PODA para matukoy ang mga lehitimong mga benefiary kada barangay na binubuo ng halos 155,000 pamilya.

“We would like to express its sincerest gratitude to the national government for this timely and needed cash assistance for our constituents. This complemented our collective efforts to provide public service in this time of pandemic, ” sabi ni Olivarez.

Pinuri ni Social Worker and Development Secretary Rolando Joselito Bautista ang mabilis na pagtugon ng city government sa direktiba ni Pangulong Rodrigo Duterte na mamahagi agad ng ayudang pinansyal sa mga apektadong sektor.

Noong nakaraang taon, isa ang Parañaque sa mga pilot LGU sa

sa pamamahagi ng emergency subsidiary sa ilalim ng SAP cash aid.

Inanunsyo ni Business Permit and Licensing Office chief Lawyer Melanie Malaya ang paglulunsad ng grievance and appeals conmittee para sa mga sumbong at reklamo ng iregularidad sa pamamahagi ng ayuda.

Sa utos ni Olivarez, pinakilos niya ang City Social Welfare and Development Office (CSWDO), Social Services Office (SSO), City Legal Office (CLO), at Data Protection Officer (DPO) para mabantayan ang distribusyon ng mga cash assistance.

Nasa 15 barangay ang iikutin pa sa loob ng 15 araw na itinakdang deadline para sa pamimigay ng cash assitance.

Para sa dagdag na detalye, bisitahin ang official website na paranaquecity.ph o mag-email sa ayuda2021@paranaquecity.ph.