Parañaque barangay enforcer may dagdag insentibo

Bibigyan ng 20 porsyentong insentibo ang mga opisyal ng barangay at local personnel ng Paranaque City bilang mga frontliner sa malilikom na pera mula sa multang babayaran ng mga mahuhuling lumalabag sa COVID-19 protocol na pinatutupad ng gobyerno.

Ayon kay Mayor Edwin Olivarez, prayoridad niyang pagkalooban ng financial incentive ang mga barangay enforcer na patuloy na nagbubuwis ng buhay sa pagtupad sa kanilang tungkulin ngayong panahon ng pandemya.

“It is high time that the hard work and efforts of barangay officials and enforcers during this pandemic are recognized,” sabi ni Olivarez.

Nilagdaan ng alkalde ang city council ordinance 2020-33 nakaraang makarating sa kanyang kaalaman na maraming mamayan ng lungsod ang hindi sumunod sa umiiral na health protocol sa pagsusuot ng face mask, face shield at social distancing.

Dapat aniyang sumunod ang mga residente sa mga health protocol para maiwasan ang pagkalat ng coronavirus lalo’t nasa ilalim pa rin ng general community quarantine (GCQ) ang Metro Manila.

Sa ilalim ng ordinansa, maaring hilihin ng mga barangay official at enforcer ang mga violator at pagmultahin ng P1000 at 8 oras na community service o 6 oras na pagkakulong para sa first offense.

Para sa second offense, P3000 multa, 11 oras na community service o siyam na oras na kulong habang P5000 multa sa third offense bukod sa 14 oras na community service o 12 oras na kulong.

Sakaling menor de edad ang nahuli, ang magulang ang magbabayad ng multa. Ang sinumang hindi nakakabayad ng multa ay kakasuhan sa korte.