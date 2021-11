Paramdam ng ekstra terestriyal

Mga ka-Misteryo, kayo ba ay pinagparamdaman ng mga ET o ekstra terestriyal? Oo, mga ET nga ‘yong totoong nilalang mula sa ibang planeta o dimensyon.

‘Yan ang paksa natin ngayon: “Basta may Misteryo, Alamin ang Totoo!”

Si Ron ng Valenzuela ay ilang beses nang pinagpaparamdaman ng mga ET o alien pero kadalasan ay sa kanyang panaginip o kaya out of body experience.

Pero nitong mga huling araw ay napapadalas na naman ang pagpaparamdam sa kanya kahit na siya’y gi­sing.

Misteryo: “Paano bang pagpaparamdam ang ginagawa sayo?”

Ron: “‘Yong matinis na tunog ‘yon ang naririnig ko at alam ko sila ‘yon. Anytime of the day naririnig ko ‘yon. Pangunahan na kita hindi ‘yon tinnitus ha ‘yong sakit sa tenga dahil wala ako non.”

Misteryo: “So iba itong sinasabi mong high-pitch sound kesa sa tinnitus at ito ay signal mula sa mga ET?”

Ron: “Yes sure ako doon kasi naririnig ko na ito noon pero natigil then heto naman mas madalas. Ewan ko kung ano ang mensahe ng mga ET.”

Misteryo: Nabanggit mo noon pa nagpaparamdam ang mga ET sa’yo, may chance ba na you received a message maybe telepathic message?”

Ron: “Yes meron na noon it’s about saving the planet. Which I agree with them kasi tingnan mo naman ang mundo ngayon nasisira na.”

Misteryo: “Sa palagay mo may message na naman sa’yo?”

Ron: “I think yes meron kaya nagpaparamdam na naman sila. Baka sa dream ko sila ma-meet or puwede rin telepathic message. Pero may feeling ako it’s about the COVID pandemic baka warning to all kasi may surge sa ibang bansa.”

Misteryo: “Honestly Ron, fee­ling ko ‘yan ang gusto nila sabihin but siyempre wait natin exact na message nila. Many times ko din na-feel presence nila anyway I know what you feel about this. Just be ready kung ano sasabihin nila.”

Ron: “Try ko rin mag-astral baka mas klaro ‘pag nasa astral reality ako to receive their message.”

May mga tao talaga na ET contacts sila ‘yong laging nakakaugnayan ng mga ET tulad ni Ron. I hope meron nga silang message sa tao.

