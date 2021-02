Paragua, iba pa pautakan

Magtatagisan ng galing ang country’s top woodpusher sa magaganap na Balinas-Antonio Chess Cup na ilalaro sa lichess.org sa March 1.

Una sa listahan na sasabak sa event na may basbas ng National Chess Federation of the Philippines, (NCFP) sina Grandmasters Mark Paragua, Rogelio “Joey” Antonio Jr., Rogelio “Banjo” Barcenilla Jr.,Darwin Laylo at Roland Salvador.

“I hope to do well in the upcoming Balinas-Antonio Chess Cup,” sabi ni Paragua.

Masisilayan din sina International Masters Jan Emmanuel Garcia, Paulo Bersamina, Ricardo de Guzman, Angelo Young, Chito Garma, Petronio Roca, Barlo Nadera, Joel Pimentel, Deniel Quizon, Emmanuel Senador at John Marvin Miciano. (Elech Dawa)