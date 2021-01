Parada binawal sa Pista ng Sto. Niño

Pinagbawal ng Manila City government ang mga palarong kalye, parada, at iba pang aktibidad na maghihikayat ng pagdagsa ng tao sa papalapit na Pista ng Santo Niño sa lungsod ngayong linggo.

Nilagdaan kahapon ni Mayor Isko Moreno ang Executive Order (EO) No. 2 kung saan bina-ban ang “street party, stage show, parade, palarong kalye, and similar activities that draw crowd” mula Enero 16 hanggang 17.

“[The] activities during the fiesta celebration, if not regulated, can be surely an easy medium of COVID-19 spread and transmission,” dagdag ng alkalde.

Samantala, nakasaad din sa kautusan na bawal magbenta ng alak at iba pang alcoholic beverage sa Pandacan at sa Tondo mula Enero 16 hanggang 17.

Mahigpit din aniyang ipatutupad sa mga nabanggit na lugar ang curfew hours na mula hatinggabi hanggang alas-tres ng umaga.

Karaniwang dinudumog ng mga deboto ang mga Santo Niño church sa Tondo at Pandacan para sa taunang pista ng pinakamatandang religious image sa bansa. (SDC)