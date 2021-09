Para tuloy sa 2022! Digong pinaatras ng mga supporter ni Sara sa pagka-VP

Pinaatras ng Hugpong Para kay Sara (HPS) si Pangulong Rodrigo Duterte sa vice presidential bid upang bigyan-daan ang pagtakbo sa pagka-pangulo ng kanyang anak na si Davao City Mayor Sara Duterte-Carpio sa 2002 elections.

Kasabay ito ng opisyal na paglulunsad kahapon ng HPS citizen movement na kukumbinsi sa alkalde para muling ikonsidera ang pagtakbo sa pagkapangulo sa 2022 elections.

Una nang sinabi ng alkalde na hindi na siya tatakbo sa anumang national position matapos tanggapin ng kanyang ama ang nominasyon ng kanyang partidong PDP-Laban na tumakbong bise presidente.

“As the newly-appointed leaders of this movement, aside from trying to convince Mayor Sara to run for the highest post in the land, we want to respectfully persuade President Duterte not to run. This way, the country gets the benefit of considering the best candidate for the job, and that is her daughter,” ayon kay HPS Chairman Anthony Del Rosario.

Naniniwala ang samahan na binubuo ng iba’t ibang sectoral organization sa buong bansa na ang alkalde lamang ang makapagbigay ng tuloy tuloy na pagbabago sa bansa.

Kasabay ng paglulunsad ay ang panunumpa ng mahigit 15,000 tagasuporta at chapter members mula sa iba’t ibang rehiyon at mula sa ibang bansa. (Eralyn Prado/Billy Begas)